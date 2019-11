Pamela Jiles pidió no criticar a Pancho Saavedra por el supuesto trabajo de su pareja

Diversas críticas ha recibido Pancho Saavedra, luego de que usuarios de redes sociales aseguraran que su supuesta pareja trabaja en La Moneda.

El animador de "Contra viento y marea" ha sido blanco de diversos comentarios, tomando en cuenta las manifestaciones que se han llevado adelante las últimas semanas. El animador, además, conduce un espacio en Canal 13 llamado "Chilenos que hablan", en el que se abordan las demandas expresadas en las manifestaciones y protestas que ya cumplen más de dos semanas en el país.

Fue la diputada Pamela Jiles quien salió a defender a Saavedra, pidiendo que no lo criticaran.

"Conozco bien a @PANCHOSAAVEDRA, es uno de mis nietos. Si a alguien le interesa mi opinión, me consta que él es sensible al dolor humano y que apoya a los que luchan. Yo lo aprecio, confío en él y me parece injusto cuestionarlo por el puesto de trabajo de su pareja", escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.