Marcela Vacarezza dejaría de ser parte de "Muy buenos días"

Semana complicada para el matinal de TVN, “Muy buenos días”, pues Según informó La Cuarta tras la salida de Ignacio Gutiérrez, se sumaría la renuncia de de Marcela Vacarezza quien se encontraba de vacaciones en Miami donde habría decidido no seguir siendo parte del programa matutino.

El diario La Cuarta detalló que a través de una llamada la psicóloga le comunicó la decisión los jefes del matinal y hoy tendrían una reunión para definir su salida definitiva.

El motivo para que Vacarezza tomara la decisión de no seguir sería porque no se sentía a gusto en el espacio. A través de su cuenta oficial de Instagram, sus seguidores le han preguntado: ¿Cuándo volvería al matinal? A lo que ella respondió que “Estoy evaluando, pero no creo”