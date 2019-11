Marcela Vacarezza dejó 'Muy buenos días': “Hay otras personas a las que la gente quiere escuchar”

La psicóloga Marcela Vacarezza conversó con el diario LUN para referirse sobre su salida de TVN, luego de una reunión con sus jefes la jornada de ayer para acordar el término de su contrato.

Vacarezza explicó que su decisión es “debido a la contingencia nacional, y a que los matinales se han transformado en otro tipo de programas, que no son los matinales típicos, les planteé que los interlocutores válidos para estar en el programa en este momento son otros”.

“Desde mi punto de vista, los matinales hoy requieren conductores, periodistas y otros sectores sociales. Hay otra personas a las que la gente quiere escuchar. Así que no es una renuncia, es un acuerdo mutuo, como un break, con una idea de volver a juntarnos a hablar en diciembre a ver qué pasa y si volvemos a trabajar juntos. Por ahora los que tienen que estar son otros”, agregó la esposa de Rafael Araneda.

Al ser consultada por él por qué no podría ser parte del panel del programa matutino, Vacarezza aseguró que “porque la gente quiere escuchar a quienes tienen demandas y a quienes pueden dar solución a esas demandas. Es otra gente la que tiene mayor preponderancia hoy en día. Por ejemplo, en Chilevisión no está la Paulina Rojas, en Mega no está la Paty Maldonado y en el 13 no está la niña del tiempo. Dentro de eso no hay cabida para otros temas, hoy hay otra importancia. Yo entré a otro tipo de matinal, para otra labor, y creo que la gente necesita y pide otros interlocutores que no son uno”.

Además, insitió que “no es una cosa de preparación o no, insisto en que la gente necesita, en este minuto que vive el país, de otros personajes que ayuden a solucionar sus demandas, a dar otras miradas”.

También se refirió al aporte que podría dar en esta situación donde aseveró que “hay que ser bastante honesto también, y por algo deje Twitter por un tiempo, hoy en día esta muy polarizado el tema. Si bien la gente está de acuerdo con las demandas que se están haciendo, también hay mucha polarización y discriminación: que tú eres de derecha, tú eres de izquierda. La gente más privilegiada hoy en día genera y lo entiendo, un resentimiento especial”.

Al ser consultada si ha sentido el resentimiento, la psicóloga agregó que “creo que sí genera algo. Hoy en día hay mucha rabia, mucho resentimiento con la gente de prensa, con la gente de televisión, con la gente que gana buenos sueldos, entonces entiendo y siento que hay que dar un paso al costado. No es que no tenga que decir cosas importantes, que a la gente le va interesar más”.

En esa misma línea, se refirió al giro que dio los matinales por el estallido social y expresó que “obviamente están más serios porque el tema es serio: se están jugando demandas sociales muy importantes. En general, la televisión cambió. Sí, han vuelto algunos programas al aire, pero el rol de los matinales va a tener que tener cierto cambio. Igual soy partidaria que en cinco horas se pueden hacer muchas cosas, tocar distintos temas, volver a reírse , volver a hacer farándula, pero hoy no es el minuto”.