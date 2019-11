Patricia Maldonado: “Ojalá me congelen, tienen que pagarme”

La panelista de “Mucho Gusto”, Patricia Maldonado, conversó con el diario La Cuarta para aclarar de que no estaba “congelada” del matinal de Mega, tras el estallido social, lo que era una teoría que nació en redes sociales.

De hecho, Maldonado explicó que “estaba en New York, porque mi hermano no ha estado muy bien. No puedo estar en dos partes a la vez”.

Al ser consultada de la posibilidad de estar alejada de la TV pasaba por una decisión ejecutiva del canal, ella aseveró que “ojalá me congelen, tienen que pagarme igual”.

Patricia Maldonado ya se encuentra en Chile y confirmó que la próxima semana podría ser parte nuevamente del programa matutino. “Confió en que no pase nada y que el lunes o martes pueda ir a trabajar. Si no, deberé volver (a New York). He tenido el apoyo de la gente en el canal y estoy muy agradecida con eso”, finalizó.