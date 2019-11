Kel Calderón reaccionó tras crítica de un seguidor: "Quiero un país más justo y que no se olvide de los que tienen menos"

La hija de Raquel Argandoña, Kel Calderon, publicó un vídeo a través de su cuenta oficial de Instagram sobre la “privatización del agua en nuestro país” un tema que también ha sido expuesta en las demandas ciudadanas tras el estallido social.

Junto al video, la influencer escribió que “¿Y SI RECUPERAMOS NUESTRAS AGUAS? Préstele atención a este video en mis Stories les dejaré un documental que me pillé en Netflix, que es súper interesante para complementar”.

¿Actuemos antes de que sea muy tarde?”, agregó. Pero un comentario llamó la atención, pues uno de sus seguidores la cuestionó que “¿Por qué luchas? No entiendo, si nunca te ha faltado nada ni para comer, nada”.

Tras esto, Kel Calderón no se quedó callada y realizó una larga respuesta. Pues explicó que “porque haber nacido en una posición de privilegio me genera la responsabilidad ineludible de querer un país mejor para todos, porque la otra opción sería hacerme la tonta y estar feliz en mi micro mundo. Tuve la suerte de que mis papás pudieron pagarme una educación muy buena y quiero que el día de mañana todos puedan tener acceso a las mismas oportunidades que he tenido yo”.

“Quiero un país más justo y que no se olvide de los que tienen menos. Una sociedad solo es tan fuerte como su eslabón más débil, y las personas que tuvimos más suerte tenemos el deber y la obligación de contribuir a crear un país que no se olvide de las personas que lo están pasando mal. Porque tengo la suerte de tener una voz y una plataforma donde llego a mucha gente y es lo mínimo que puedo hacer para intentar generar un cambio”, finalizó.

La respuesta de la influencer sacó aplausos entre sus seguidores.