Claudio Arredondo irrumpió en el set de Bienvenidos y encaró a Alberto Plaza

El cantante nacional, Alberto Plaza, fue invitado al matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, para conocer su punto de vista sobre el estallido social en Chile, situación que llevó a tener un fuerte debate con el actor Claudio Arredondo.

Plaza comentó que “cuando el presidente dijo 'estamos en guerra', cualquier persona inteligente entendió que es una guerra contra el narcotráfico e instituciones que están contra el orden. No creo que el presidente se haya equivocado”.

“Yo no creo que este movimiento sea espontáneo, no creo que haya nacido con el saltarse el torniquete. Fueron usados y fue muy inteligente, porque, ¿Qué vas a hacer, dispararle a los estudiantes?”, agregó.

Tras pantalla estaba el actor quien no lo ocultó su malestar al escuchar a Plaza e irrumpió en el set del programa matutito. “Pero si están disparándole a los estudiantes ¿crees que no es importante eso? Dices que no es espontáneo y no puedes creer que esto pasó porque la gente se cansó que le pasaran por encima” expresó Arredondo.

A lo que el cantautor chileno le contestó que “Claudio, irrumpiste acá faltándonos a todos el respeto. Y faltándole el respeto a la audiencia. Si me permites, voy a seguir hablando. Quiero que me digas en qué minuto yo dije que no le han disparado a nadie”.

Si bien, Arredondo pidió disculpas por la irrupción en el set, insistió en que “soy un tipo vehemente y no te odio porque no te conozco. Mi vehemencia equivale a la contraargumentacion que tu haces. Si yo soy así no significa que te vaya a pegar, o que te vaya a matar, el diálogo no tiene por qué ser sentado fumando y sintiendo el aroma de los inciensos. Puede haber un debate acalorado y eso es tan respetable como tu serenidad aparente que tienes, porque seguramente no la tienes, no lo sé, estoy especulando”.