Daniel Stingo y su permanencia en el 'Muy buenos días': "Si se acaba, se acaba"

Daniel Stingo conversó con el diario LUN , donde se refirió a su situación en el matinal de TVN tras comentarios que decían que estaba suspendido en el "Muy buenos días", luego de un duro cruce con la diputada Marcela Sabat.

De hecho, la parlamentaria aseveró a "Me Late" que "la editora (del matinal) me pidió disculpas" por lo ocurrido.

Stingo contó que a LUN que "mi situación en el programa es normal hasta ahora. Yo mantengo un contrato", algo que confirmó el canal estatal, pues afirmaron que "él mantiene contrato vigente y estamos en proceso de reestructuración del matinal".

Además detalló que él no le pidió disculpas a Marcela Sabat, pero quizás desde el canal lo hicieron.

Además fue consultado por sus opiniones que han sido viralizadas a través de redes sociales. "Hay hartas opiniones que yo estoy diciendo ahora que las he mantenido hace bastantes años, no son nuevas. He tenido los mismos encontrones en Mega, con las mismas personas" contó a LUN.

"Soy abogado, no periodista. No hago tanta pregunta sino que muestro mi opinión. Hay que agradecer un poco a algunas tuiteros que viralizaron mis opiniones en algún momento determinado" añadió Stingo.

Además se refirió si desde el canal le dijeron tener más cuidado con sus opiniones donde aseguró que "no es algo sólo para mí, sino para que todos. Que hay que cuidar el lenguaje para que las partes se acerquen a conversar, y por otro lado, a mi me hanb pedido que como yo le pongo mucha pasión, hay que bajar un cambio a veces, pero no que no diga lo quiero decir".

Finalmente, aseveró que no esta preocupado por su futuro en el matinal, pues "esta es una pega que me gusta y puedo aportar, pero sí se acaba, se acaba. Yo estuve en Mega y se acabó, y en TVN ya estuve, esto es parte de la vida. Mi principal actividad es ser abogado, tengo mi oficina y de ahí salen las lucas" finalizó el abogado.