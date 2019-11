[VIDEO] Crisitián Riquelme generó revuelo por mensaje en redes sociales: "No la quiero perder, no la quiero ver morir"

El actor Cristián Riquelme, se refirió al momento por el que pasa uno de sus emprendimientos, luego de la crisis social que estalló en el el país.

Se trata de la empresa “De Alaska a Patagonia”, proyecto que debió pausar debido al contexto. Sin embargo, tanta ha sido la afectación que ha sufrido, que salió a dar explicaciones a sus seguidores.

“Les quiero contar una cosa, producto del viaje de Alaska a Patagonia que ustedes todos conocen, sale una pyme, que es mi agencia de viajes ‘De Alaska a Patagonia‘”, dijo.

“Yo por respeto a Chile y a todo lo que está pasando, por respeto a mí, por respeto a mis hijos, por respeto a ustedes, no he subido información de viajes porque sería absurdo hacerlo“, comentó.





Pero reiteró que se trata de " una agencia pequeña y necesito echarla andar.(...) Les pido disculpas si a alguien le molesta que yo suba información de ahora en adelante pero lo tengo que hacer. Nadie me la ha regalado y no la quiero perder, no la quiero ver morir y espero comprendan“, concluyó.