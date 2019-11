Kel Calderón denunció supuesta amenaza por manifestar su apoyo a estallido social

Kel Calderón denunció haber sufrido supuestas amenazas por parte del director de una agencia.

“Así que al machito dueño de una agencia que me acaba de amenazar diciendo que ‘no se le va a olvidar que yo apoyé este movimiento’ le quiero decir que de hecho ojalá no se le olvide y espero que siempre me recuerde porque como mujer con opinión propia yo no le tengo miedo”, aseguró la modelo.

La funa se hizo viral, tanto que la empresa aludida salió al paso de los cuestionamientos.

“En relación a algunas publicaciones en redes sociales y medios de comunicación que se refieren a nuestra agencia, queremos aclarar que el comentario de nuestro director fue a modo personal y que no representa el espíritu ni la opinión de los demás miembros de la agencia”, precisaron.

Asimismo, según consignó La Cuarta, aclararon que “somos una agencia diversa, donde cada integrante tiene opiniones propias e individuales y siempre se ha respetado la libre expresión”, concluyeron.