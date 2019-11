Cata Vallejos salió en defensa de Karol Lucero: "Lo conozco y sé que es una buena persona"

Cata Vallejos defendió a su ex pareja, Karol Lucero, tras ser criticado en las manifestaciones sociales.

El locutor de radio anunció su salida de Mega, tras el estallido social. En una conversación con "Alfombra Roja", Vallejo se refirió a esto y contó que "es que no creo que haya mucho más que opinar. Es lo que dice ahí él, “se va para dedicarse a sus proyectos personales”. Y según yo es eso. Por lo que hablé con él hace un tiempo Karol tenía ganas de tomarse este año que venía(2020) para dedicarse a sus proyectos personales y viajar. Y eso es lo único que sé porque no he hablado más con él".

Además, aseguró que "mira hace mucho que no hablo con él, pero lo conozco y sé que es una buena persona y da mucha pena que se vea tan perjudicado en una situación tan fuerte a nivel país".