[FOTO] Paloma Mami celebró sus 20 años y agradeció a sus fanáticos

La cantante nacional Paloma Mami ha tenido un éxito rotundo en Chile y el mundo. De hecho sólo su single “No te enamores de mi” cuenta con más de 96 millones de reproducciones en Youtube.

En esta ocasión la intérprete celebró su cumpleaños número 20 y le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a sus fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram.

Paloma Mami publicó una historia en la que aparece una foto de ella y junto a la postal escribió que "Gracias a todos los que se tomaron el tiempo en escribirme feliz cumpleaños... ustedes no entienden cuánto yo los amo".

"Me ponen feliz cuando estoy triste, me hacen reír cuando no quiero hehe. No sé qué haría sin ustedes. Son mi familia. Los amo tanto, gracias siempre", finalizó.