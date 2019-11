Jürgensen y Stingo comentaron sus salidas de la TV abierta

El mismo día, el pasado viernes 8 de noviembre, el abogado Daniel Stingo y el periodista Mauricio Jürgensen finalizaron su rol como panelistas de "Buenos días a todos" y "Bienvenidos", respectivamente. Al primero lo despidieron y el segundo decidió voluntariamente dar un paso al costado.

Ambos se reunieron ayer en "El matinal de los que sobran", espacio transmitido de manera online por el portal El Desconcierto, que condujo la periodista Alejandra Valle.

Allí, tanto Jürgensen como Stingo profundizaron en sus respectivas salidas.

El periodista comentó que como panelista del matinal de Canal 13 "me enfrentaba a un dilema", que fue lo que finalmente lo llevó a renunciar. Asimismo, confesó que muchas veces pensó "no estamos aportando nuevas voces".

Jürgensen reveló que en el espacio conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo, sintió que tenía una "doble militancia", por estar como periodista pero también "como un comentarista de la realidad". "Yo quedé como el Che Guevara del matinal donde trabajaba", dijo y agregó que "quizás también caí en el juego de creer ese perfil o alimentar ese perfil".

Por su parte Stingo, contó que se sentó frente a los mandamases del canal estatal: "Yo les dije '¿Tú quieres que yo no opine?' Yo voy a opinar igual. Tengo la libertad para opinar lo que yo estime. Eso se los dije a los ejecutivos de TVN cuando me echaron. Yo soy abogado no periodista y tengo más libertad",