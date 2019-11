Schwarzenegger regresa con el Terminator "más humanizado"

Tres semanas después de lo que estaba originalmente presupuestado llegará a las salas de cine nacionales "Terminator: destino oculto", que se estrenará el próximo 21 de noviembre, luego de que fuera aplazada por la situación que vive el país.

La sexta entrega de la saga de ciencia ficción está marcada por varios regresos. La trama de la película ocurre después de los hechos en "Terminator 2: El Juicio Final", la cinta de 1991 protagonizada por Linda Hamilton, que ahora vuelve como Sarah Connor.

El otro que regresa a la franquicia es James Cameron, quien dirigió las dos primeras entregas y ahora vuelve como productor de "Terminator: destino oculto".

Algo que para Arnold Schwarzenegger se nota. "Es otra película de Terminator con una historia totalmente distinta, y tiene la huella de Cameron por donde la veas. Y también la de Linda Hamilton", dice el actor que se puso en la piel del androide por sexta vez a sus 72 años.

Esta vez es Tim Miller quien está a cargo de la dirección, quien debutó en ese rol recién en 2016, con "Deadpool". "Lo que (Tim) ha hecho con esta película es grandioso. Está al 110% en cuanto a energía", comenta Schwarzenegger.

En esta nueva entrega, que transcurre en el año 1998, el actor de origen austriaco vuelve a interpretar al robot T-800, que ayuda a Sarah Connor a proteger a la joven Daniella Ramos (Natalia Reyes) que es el objetivo de un nuevo Terminator que llega del futuro para impedir que comande la resistencia.

"Es como regresar a los viejos tiempos de Terminator. Y tiene más acción que cualquiera de las otras películas. Una acción más singular. Y los efectos visuales son como nada que jamás hayas visto", comenta Schwarzenegger que, aunque no quiere anticipar detalles de su personaje, dice que "todavía sigo siendo el T-800, pero me he vuelto más humanizado que en cualquiera de las otras".