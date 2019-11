Beto Cuevas a los chilenos candidatos al Latin Grammy: " Me parece que el ser nominado ya es un gran premio"

15:28 El ex vocalista de La Ley será parte del espectáculo de la gala de esta noche en Las Vegas, en la que Mon Laferte, Cami, Álex Anwandter y Claudia Acuña compiten por un gramófono.

Desde Las Vegas, donde se encuentra para ser parte esta noche de la entrega de los Latin Grammy 2019, Beto Cuevas adelantó el espectáculo que dará en el aniversario 20 del prestigioso galardón. El ex La Ley además envió un mensaje a sus compatriotas que están nominados: Cami, Mon Laferte, Claudia Acuña y Álex Anwandter.

Me siento muy contento de esta invitación al 20 aniversario de los Latin Grammy. Es muy especial porque también estuve junto a La Ley en la primera edición, que se hizo hace 20 años atrás justamente, y bueno, estar y ser parte de esta celebración es muy honroso. Lo que les puedo contar de la presentación, es que va a ser un homenaje a un estilo musical que viene de vuelta muy fuerte.

A todos los nominados chilenos simplemente quisiera mandarles un abrazo y desearles toda la suerte del mundo. Me parece que el ser nominado ya es un gran premio y yo sé que es difícil a veces cuando uno tiene la ansiedad y la expectativa de ganar tomarlo de esa manera, pero realmente si te pones a pensar todas las personas que pudiesen potencialmente haber tenido nominaciones y que no los tuvieron y que tienen buenos trabajos, pues el estar ahí ya es ser parte de un grupo privilegiado y siento que cada vez hay más artistas chilenos de mucha calidad que tienen esta posibilidad, así que me siento muy orgulloso de los artistas de mi país y ojalá que se lleven muchas, muchas estatuillas.