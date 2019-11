[VIDEO] Camila Recabarren anunció en vivo que deja la TV para dedicarse a actividades sociales

La modelo y ex miss Chile, Camila Recabarren, anunció en vivo en el programa "Tu Vida, Tu Historia", que deja la televisión para dedicarse a actividades de carácter social.

"A mí lo que me motiva es la gente, me motiva el lado social y eso es lo que yo quiero desarrollar y me cuesta hacerlo desde el plástico, desde la cámara, quiero estar en contacto con la gente, quiero estar en la calle y ojalá el día de mañana formar una fundación", indicó.

Lee también: [VIDEO] "Esto no prendió": Camila Recabarren y "Sensual Spiderman" protagonizan viral en Youtube

Recabarren ha compartido en forma activa en sus redes sociales imágenes de las marchas y manifestaciones de las últimas semanas en el país.

Además ha participado en eventos y actividades relacionadas con las movilizaciones y demandas sociales, en diversos puntos de la capital.

La modelo también ha sido crítica del accionar del gobierno y de las policías y en un registro que publicó en sus redes sociales ironizó con el episodio en que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei salió corriendo para evadir a la prensa, luego de que se le vio dirigiendo el tránsito en la comuna.

Lee también: [VIDEO] Camila Recabarren imitó “carrera” de Evelyn Matthei para escapar de la prensa

En el la edición de este jueves de "Tu vida, tu historia", la animadora dijo que "me voy muy lejos de Santiago a vivir por ser feliz, quiero ser feliz, quiero parar de competir, hasta yo me vi involucrada en un sistema del cual yo no quería estar".

"Tengo mis manos buenas, puedo trabajar en cualquier cosa no me avergüenza nada porque vengo de abajo así que no tengo miedo", añadió.