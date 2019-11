[VIDEO] Mon Laferte ganó premio en los Latin Grammy 2019 y se lo dedicó a Chile

Si bien a las 22:00 horas de Chile comenazará la edición 20 de los Latin Grammy 2019, previo a la ceremonia se estregan parte de las caegorías y Mon Laferte ya fue anunciada como la ganadora de Mejor Álbum de Música Alternativa.

La intérprete chilena agradeció a todos sus fanáticos y a su equipo, además este triunfo se lo dedicó a Chile y leyó una décima de la cantora chilena, “La Chinganera”: "Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que me aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia".

Cabe destacar que la cantante participará de la ceremonia con un show en vivo.