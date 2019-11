"Es como recibir un balde de agua fría": Iván Cabrera habló de la relación de su ex pareja con su mejor amigo

11:10 El ex chino "Yingo", aseguró que ambos le confirmaron "que estaban en algo y que además ella estaba embarazada".

"Uno nunca espera recibir una noticia como esta", aseguró Iván Cabrera, luego de contar que su ex esposa tiene una relación con su mejor amigo. Todo esto, después de que se separaron.

"Hace unos meses me llegó el rumor de que mi ex esposa estaba con uno de mis mejores amigos", relató. "Al preguntarles esa vez, ambos lo negaron. Unos días atrás volví a preguntar más en serie y me dieron que efectivamente estaban en algo y que además ella estaba embarazada", agregó.

En este sentido reconoció que "es como recibir un balde de agua fría que te cuenten que tu mejor amigo y tu ex están juntos", remarcó.

Asimismo, insistió en que es algo "doloroso, no sé cómo describir mi sensación". Y en cuanto al embarazo, reconoció que le "costó asimilarlo, pero después me puse en el lugar de ellos, sobre todo de ella".

Aunque, al hablar de su amigo, insistió que sabe que no puede "estar en guerra toda la vida con él ni menos con ella que es la madre de mis hijos, pero siento que será algo que me costará disculpar", concluyó.