Fabiola González 'La Chiganera': "Me siento agradecida de que Mon haya vestido de luces a nuestra poesía en un acto tan generoso"

Dos guiños al estallido social realizó la chilena Mon Laferte la noche del jueves en la entrega de los Latin Grammy. En plena alfombra roja, la oriunda de Viña del Mar apareció a torso desnudo con el escrito "En Chile torturan, violan y matan". Luego, al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa, sorprendió recitando décimas dedicadas a la crisis de la cantautora y payadora penquista Fabiola González, La Chinganera.

"Chile, me dueles por dentro/ me sangras por cada vena/ me pesa cada cadena/ que te aprisiona hasta el centro/ Chile afuera, Chile adentro/ Chile al son de la injusticia/ la bota de la milicia/ la bala del que no escucha/ no detendrá nuestra lucha/ hasta que se haga justicia", decía el texto que fue entregado tres días antes de la ceremonia, según contó la propia González a hoyxhoy, y que la cantante radicada en México leyó para todo Latinoamérica.

Cuando estalló el descontento social Mon vino a Chile y se integró al colectivo El Largo Tour, donde estaban músicos, médicos, psicólogos y abogados que se pusieron al servicio de la comunidad participando de las diversas intervenciones que realizamos en poblaciones y tomas. Ahí la conocí. Hace unos días nos contó de su nominación y con el resto del grupo la animamos para que dijera una décima si es que ganaba. Así fue como le envié la que luego leyó; la escribí pensando que ganaría y que tendría la posibilidad de hablar del dolor de Chile y de mostrarle al mundo el poder de nuestra poesía popular. La escribí intentando representar no sólo mi sentir o nuestro sentir sino también el de ella.

Por medio de la canción de Violeta Parra la décima se conoció en muchísimos lugares y dudo que una cantautora de su altura no conociera la música popular. En los días que compartimos siempre hubo décima, en brindis o cantadas. Lo hermoso de todo es cómo se cruza la décima, tan de tradición oral y orígen campesino, con los escenarios masivos y mediáticos. Pareciera que el lenguaje de esos escenarios no tuviera lugar con un arte tan tradicional y no, la décima fue recibida con amor, compresión y agradecimiento.

¡Por supuesto! Me siento agradecida de que Mon haya vestido de luces a nuestra poesía en medio de un acto tan generoso y potente. Hay tanto que decir y denunciar que era necesario ponerla allí en medio de las celebraciones. Ya vienen otros artistas difundiendo masivamente este arte, también nosotros los payadores, por eso es tan necesario que la décima se enseñe correctamente y se escriba por los poetas populares, para que no se desvirtúe y termine siendo otra cosa. La décima se ha sostenido durante siglos en la sabiduría popular y está cargada de emociones y sentimientos comunes del pueblo. Es necesario que ese sentir se escuche en el mundo.

Estos días han sido tremendos para la música chilena, de profundo altruismo y compañerismo por sobre cualquier vanidad artística. Mas que aprendizajes musicales, aquí hay una reflexión de quiénes somos como artistas y para qué cantamos. Conocernos, abrazarnos, oírnos, contenernos en cientos de momentos difíciles. La artista que canta pop y gana un Grammy pone su voz y su corazón junto a un joven cantautor desconocido por la masa, para cantar en una toma allá en la punta del cerro. Un jazzista toca su saxo en un cabildo con el charanguista del barrio, eso se respira entre nosotros, el espíritu de pueblo se está recuperando, el valor de la palabra, de la reunión, de escucharnos. Hay un crecimiento y una reconstrucción en cada uno de nosotros, individual y colectiva.