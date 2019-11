Marlen Olivari y su futuro en la política: “Sé que soy un gran aporte”

La ex musa de Morande con Compañía, Marlén Olivari, se refirió a su futuro aporte en la política tras asegurar hace algunas semanas que se presentará como candidata para ser alcaldesa de Viña del Mar.

En una conversación con "La Cuarta", Olivari expresó que “creo que tengo una gran vocación de servicio, me nace hacerlo. Tengo una gran cercanía con la gente. También soy animalista, salvo gaviotas, pelícanos, perritos, gatos. La gente me quiere muchísimo, sobre todo las mujeres de mi país. Algunos partidos políticos se interesaron en que yo fuera la próxima alcaldesa para Viña del Mar. Me lo propusieron”.

"Viña yo lo conozco como la palma de mi mano, por cielo, mar y tierra. Constantemente estoy yendo a las juntas de vecinos, a los club deportivos a ayudar, a animar bingos, completadas, platos únicos bailables”, añadió en la entrevista a La Cuarta.

Además, Marlén complementó que “esto de escuchar a la gente, esto de conversar con la gente, no es algo que a mí se me ocurrió ahora, porque en la tele lo están diciendo, esto yo lo vengo haciendo hace años”.

La futura candidata manifestó que “yo sé que soy un gran aporte, no solamente hacia la sociedad, sino más bien a mi Viña. Soy nacida, criada en Viña, por lo tanto, me interesa muchísimo, por sobre todo, la calidad de vida, de la gente de mi ciudad”.

La ex show woman aseguró que “yo creo que uno no puede presionar a nadie para que voten por uno. La gente afortunadamente es súper inteligente, los seres humanos nos hemos dado cuenta que la gente tal vez estaba en silencio, pero con un gran dolor en su corazón de no haber sido escuchados. Afortunadamente me quedo con la conciencia tranquila de que llevo años escuchando a las personas”.

“A mí me gustan los desafíos grandes, no le tengo miedo a los desafíos importantes, porque me siento preparada, tanto intelectualmente, como humanamente, que es lo más importante”, concluyó.