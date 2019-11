Kel Calderon respondió critica por publicar una foto en Paris en medio del estallido social

La influencer Kel Calderón fue muy críticada a través de redes sociales tras publicar una imagen en Francia por lo que sus seguidores creyeron de que estaba ahí y no apoyando las manifestaciones como dijo que lo haría.

Calderon en su foto escribió “Together” is my favorite place to be. Extrañaba mucho estar en contacto con ustedes!”

Las críticas no tardaron en llegar, pues un usuario le comentó que “es re fácil opinar desde afuera!!! Estar con el pueblo desde Paris!!!”.

Otra seguidora le escribió a la hija de Raquel Argandoña que "me decepcionaste Kel. Pensé q eras chilena, pero veo q solo te gusta presumir tus logros tu país está destruyendo y tu feliz viajando que gran chilena que eres”.

Pero Kel de inmediato aclaro los hechos y respondió: "Cómo voy a estar en Paris? Estoy en Chile, en mi casa, esta es una foto Antigua, y aunque estuviese ahí, no tiene nada que ver”.

De inmediato salieron sus fans a defenderla.