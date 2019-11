[FOTO] Carmen Gloria Bresky sorprendió con su transformación en JLO

La actriz Carmen Gloria Bresky sorprendió con su transformación en Jennifer Lopez en un show que realizó en la discotheque Fausto.

En una entrevista con Lun, la actriz contó que es muy cercana a Fausto y dijo que "años atrás me invitaron a ser jurado de Miss Fausto, también fui al programa de La Botota que se hace ahí, y ahora, que celebraran los 40 años, me invitaron a participar y acepté. Me parecen súper entretenidos todos los show que tienen que ver con baile".

Además detalló que eligió transformarse en JLO por su parecido, ya que muchos le dijeron que era igual a la cantante.

Quien se encargo de la transformación fue el maquillador Franklin Ahtos.