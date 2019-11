Raquel Argandoña reaccionó tras comentario de senador Ossandón: "No me diga alcaldesa"

Tras el estallido social los matinales se han vuelto un espacio para conversar sobre las demandas sociales que exigen los chilenos.

En esta ocasión en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, se refirieron a la dieta parlamentario junto al senador Manuel José Ossandón, quientuvo un duro debate con Raquel Argandoña.

Argandoña expresó que “la gente en la calle dice que siempre a la televisión vienen diputados y senadores a hablar bonito y trata de dar soluciones a las demandas sociales, pero lo que quiere la gente en concreto es referirse y empezar por las dietas parlamentarias”.

“Senador Ossandón, si dependiera de usted, ¿en cuánto fijaría el sueldo de un diputado y de un senador? Me gustaría que me diera un monto real”, agregó.

A lo que el ex alcalde de Puente Alto contó que se fijó bajar el 30% de su sueldo para donarla a la Fundación Las Rosas y respondió que “ese 30 por ciento que me parece razonable, también va amarrador Raquel va amarrado a que nosotros no podamos hacer ninguna otra labor, porque si usted dice bueno, vamos a bajarle el 50 por ciento del sueldo, yo personalmente tengo que también trabajar en otra cosa… tengo que pagar universidad igual que todo el mundo”.

“No me hable del porcentaje, quiero que la señora que está en su casa a lo mejor le cuesta sacar el porcentaje. Quiero montos, no importa, tráteme de ignorante, quiero un monto. En cuánto usted fijaría el sueldo de un diputado y un senador”, respondió Raquel.

Mientras que el senador afirmó que “aquí hay que desmentir ciertas cosas, cuando dicen que los senadores ganan 23 millones, eso es mentira, ganan seis, lo que sigue siendo mucho”.

“¿De verdad senador me va a decir que ganan seis millones al mes? ¿Y los viáticos?, cuestionó la panelista.

Tras esto Ossandón expresó "Dejéme decirle algo alcaldesa", a lo que rápidamente Argandoña le dijo que "no me diga alcaldesa, basta de decirme así, hace mucho tiempo dejé de serlo, señor senador”.

“Por qué le cuesta tanto decir lo que ganan”, cerró.