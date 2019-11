Caso de hermanos Huaiquipan: Mitzi Bustos habría tenido un romance con Bryan Melian

El pasado viernes declaró culpables a Francisco Huaiquipán Bustos y Bryan Melian por el crimen del joven futbolista de Santiago Morning, Leopoldo Osores, ocurrido al interior de la discoteque Don Óscar en el 2016.

Junto a los dos jóvenes se sumaron Gerardo Huaiquipán Bustos y Fabio Lorca quienes fueron condenados como cómplices del delito.

Tras la declaración de Óscar Melian, el padre de Bryan Melian, destapó que su hijo se inculpó por una relación que mantuvo con Mitzi Bustos.

En una conversación con el matinal de La Red, “Hola Chile”, el padre afirmó que “él se echó la culpa por una amistad y entre comillas una supuesta relación con Mitzi. Él se echó la culpa por eso, por esa relación. Ahora que ella lo niegue… Lo estoy diciendo porque ahí parte todo”.

“Entre todos me presionaron para que me culpara, me convencieron para que me entregara voluntariamente a la PDI (…) mentí sobre el homicidio, mentí sobre todo lo ocurrido. Todo esto lo hice por amistad hacia la familia de los Huaiquipán”, reconoció en 2017 Bryan Melian.

El padre detalló que “cuando pasó esto él tenía 18 años. Tenía buena presencia físicamente, aparte ella (Mitzi) se creyó lola. Él visitaba la casa por los hijos y ahí comenzó todo (…) Si el no había sido, no entendíamos porque se echaba la culpa”.

Cabe destacar que el próximo 22 de noviembre se conocerá la sentencia.