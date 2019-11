Adrián Chauque, líder de Los Dados Negros: "Jorge González es mi ídolo, siempre escuché a Los Prisioneros"

Fue en 1993, el mismo año en que vino a tocar a Chile y terminó radicándose en el país, que Adrián Chauque, el carismático líder de Adrián y Los Dados Negros, se animó a grabar un cover se "Estrechez de corazón", el himno del disco de 1990 de Los Prisioneros, "Corazones".

Una versión tropical de la canción que volvió a grabar para la película "Perros sin cola" (2019), estrenada en la última edición de Sanfic.

"Jorge González es mi ídolo. Siempre escuché música de Los Prisioneros, igual que de los Illapu, otros de mis ídolos a quienes quiero mucho; me gusta por su música, y por la letra, muy buena la letra", comenta al teléfono desde Buenos Aires, donde se encuentra de gira. "Por eso grabé ese tema como cumbia rock, más o menos", agrega.

Por estos días el intérprete de "Tarjetita de invitación" se encuentra en Argentina, luego de que, a raíz del estallido social en Chile, se viera obligado a suspender las fechas que tenía agendadas en el país para promocionar "Siento que no puedo vivir sin ti", su más reciente álbum. En él, Adrián grabó por primera vez con su hija Deborah, de 27 años.

"Ella fue criada entre medio de la música, pero es actriz, trabajó en una novela en TVN que se llamaba 'Vuelve temprano', de ahí quiso cantar y bueno, estudió canto y probó con el público y fue muy aceptada, es muy conocida ahora", dice el músico, que cuenta que este disco es el puntapié inicial para que su hija empiece una carrera como solista. "Ojalá que le vaya muy bien", afirma.

Es conocido el sentido del humor del intérprete de "¿Por qué me siguen las mujeres?". Por eso, dice que se ríe de los comentarios que le hacen por su hija Deborah. "Muchos se burlan de mí porque dicen que 'ella no es tu hija, te metieron un gol', así me dicen. Tú sabes que yo trabajé siete años en 'Morandé con Compañía' así que pura risa, a mí no me causa nada, no me molesta nada", asegura Adrián.