Jorge González: “El milagro chileno era que no se hubiera producido el estallido antes”

09:58 El músico dio una entrevista a Chilevisión en la que abordó el estallido social. Dijo cree que los chilenos “son valientes y me siento orgulloso”.

En conversación con Chilevisión, el exlíder de Los Prisioneros, Jorge González, se refirió a las manifestaciones sociales registradas en el país a partir del día 18 de octubre.

“Es increíble, es bonito. Me siento muy orgulloso de que sin partidos políticos la gente se haya parado. Es muy bonito que la gente converse ahora y se mire, salga a la calle. Es un milagro. Yo creo que la revolución ya llegó y que no hay marcha atrás, aunque quieran los políticos. Ya no se puede volver atrás, ya cambió”, dijo González.

El músico, que recientemente compartió un manuscrito de “El baile de los que sobran”, también indicó que “el milagro chileno era que no se hubiera producido el estallido antes” y dijo que “pensé que los chilenos eran apagados, pero me equivoqué. Son valientes y estoy muy orgulloso”.

En la entrevista, González fue crítico con el gobierno y sostuvo que “la gente quiere que se vaya Piñera y él se hace el sordo. Debería irse y llamar a un nuevo gobierno, porque la derecha va a querer amarrar la Constitución”.

El artista sobre la nueva Constitución planteó que “si se hace con libertad”, es un paso el que vaya a cambiar y consultado sobre que les diría a los chilenos, respondió “que sigan luchando”.

En la conversación, el exlíder de Los Prisioneros también se refirió al proceso de recuperación luego del accidente cerebro vascular, para el que lleva seis meses sometiéndose a tratamientos en el Centro Médico Oxígeno en Quillota.

“Estoy mucho mejor, siento más mi cuerpo. Tiene más elasticidad, se domina mejor”, dijo el músico.