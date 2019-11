Rostros nacionales criticaron a Javier Olivares tras comentario en marco del estallido social

El periodista chileno, Javier Olivares, opinó a través de su cuenta de Twitter sobre lo que esta ocurriendo en Chile y criticó duramente el poder judicial del país por considerar como libertad de expresión” al que quiere hacer un golpe de Estado.

El comunicador escribió que “si dices ‘bomba’ en un aeropuerto te vas preso, pero si dices que quieres hacer un golpe de Estado y derrocar a un presidente en medio de un clima de violencia, saqueos e incendios intencionales, para el Poder Judicial es ‘libertad de expresión’ y no proceden cargos algunos".

De inmediato esto generó reacciones a través de redes sociales, donde Fabrizio Copano aprovechó para contar una inédita situación mediante twitter . "Javier, me alegra mucho que condenes los golpes de Estado. No olvido cuando trabajábamos en la misma radio y tratabas a Pinochet de 'mi tata'", escribió.

Por otra parte, Denisse Malebrán también recordó una situación con Olivares cuando la banda Saiko sufrió un accidente.

Malebran detalló que “después que con Saiko chocáramos con un camión de frente y cayéramos hacia el río Maipo, accidente en el que fallecieron 5 personas, Javier me preguntó si me había “servido” para hacerme más conocida. Quede muda. No supe que responder frente a tamaña frivolidad e indolencia”.