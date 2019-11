“Me sentía enamorada": Camila Nash reveló detalles de su antigua relación con Julio Cesar Rodríguez

Camila Nash, participó en el programa "Podemos Hablar", donde recordó su relación con julio César Rodríguez.

“Fue una relación cuando estaba más grande, más madura y eramos un buen equipo. Hubo ganas reales de establecernos como pareja y antes no lo había sentido”, contó.

Al ser consultada por su quería formar una familia, el aseguró que "en ese momento me sentía enamorada y dan ganas de formar una familia, llevar un compromiso a otro nivel, no lo había sentido antes. (...) A las personas importantes uno no las olvida, pero entendí que era una relación que no nos estaba haciendo bien a los dos", aseguró.

"Hay que soltar a las personas con mucho amor y buena onda, el tiene buena onda con mi familia y el con la mía”, explicó.