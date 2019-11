Pato Pimienta: "Tengo la impresión de que el Festival de Olmué va a ser bien positivo para la gente, será un respiro"

Dos semanas antes de que estallara la crisis social en Chile, Pato Pimienta fue confirmado para el Festival de Olmué 2020, que esta semana fue ratificado por TVN y el municipio de esa ciudad para enero próximo. Y aunque ha pasado el último mes participando de distintas actividades sociales vinculadas a las movilizaciones, para el comediante los últimos hechos no implican un cambio en la rutina que pensaba mostrar en su debut en el Patagual.

Por estos días, cuenta, ha seguido probando con el público en distintos escenarios su monólogo que, como una suerte de presagio, gira en torno a los cambios que hemos vivido como sociedad.

Para el también actor y guionista, un momento clave en el humor local fue el encuentro de comediantes realizado el pasado 3 de noviembre en Recoleta, del que participó. Dice que en un principio lo hicieron con cierta "reticencia", por lo que pudiera pasar con la gente, "y realmente fue muy positivo". "Reír es muy sano, hace muy bien al espíritu, al cuerpo, incluso permite ver las cosas desde otro punto de vista", reflexiona. "Yo siento que el humor, como la música, la cultura o el arte, puede aportar mucho para un momento como éste", agrega.

En el caso de Olmué, personalmente me parece súper importante que se haga. Siento que es parte de una tradición popular, de una tradición que conecta con nosotros como chilenos. Y siento que en este momento nos hace muy bien conectarnos con ese mundo, con ese lugar, con nuestro folclor, con el humor. Tengo la impresión de que va a ser bien positivo para la gente, será un respiro, una manera de conectarse con Chile desde un lugar que es importante.

Paradójicamente mi rutina se llama "Todo cambia", ya venía trabajándola hace algún tiempo, y habla de alguna forma de los cambios que estamos viviendo como país, de los cambios que son más bien sociales, desde lo cotidiano. Tengo la impresión de que algunas cosas habría que volver a revisarlas, pero la verdad es que yo estoy bastante tranquilo con el monólogo, de hecho, hace muy poquito lo volví a hacer, en este contexto, y sigue funcionado muy bien con la gente. Creo que la mirada que tiene el monólogo de alguna manera la gente lo conecta con lo que está pasando, sin la necesidad de hacerlo tan explícito.

Yo no tengo recetas respecto a eso. Creo que es un festival que, por su idiosincracia, por mérito propio, es parte de nuestra tradición y que, independiente de este momento histórico, siempre nos ha reflejado como chilenos, siempre nos ha abierto una ventana para mostrarnos afuera como somos. Es el único festival que muestra nuestro folclor con esa intensidad. Desde ese lugar, yo creo que va a ser importante, y no tengo idea si se harán cosas adicionales para plasmar este momento social, histórico. Obviamente no podemos hacer caso omiso a que Chile está cambiando. En el caso de mi monólogo yo venía trabajando el tema del cambio, entonces coincidentemente se topó con el tema (del momento social) y creo que tal vez, desde ese punto de vista, puede aportar con un granito de arena a la reflexión.

Yo tengo la impresión de que esa parrilla ya debe estar elegida. No sé si haciendo caso al momento ellos vayan a modificarla. El humor en Viña, en Olmué, siempre ha sido un elemento que aúna crítica, reflexión, entonces no sé si ellos están pensando en un tipo de humorista u otro por este momento. Yo sí creo que es bueno para un escenario que el humor sea diverso, que haya mujeres, hombres, comediantes más tradicionales, stand up, creo que eso le hace bien al humor.

No sé si corre con ventaja, para nada. Creo que son válidas todas las formas de hacer humor. Para mí el sentido último es que la gente la pase bien y se ría. Yo no me siento ni capacitado ni con la necesidad de criticar formas de humor diferentes a lo que yo hago. Es bonito que existan estos formatos distintos, la diferencia siempre potencia cualquier producto.