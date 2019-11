China Suárez borró sus publicaciones con Benjamín Vicuña

La actriz argentina Eugenia "China" Suárez, se encuentra de vacaciones junto a sus hijas, en medio de los rumores de un posible quiebre de su relación con el actor Benjamín Vicuña.

La especulación se vio aumentada en la prensa trasandina, luego de que Suárez eliminó todas las fotos de su cuenta de Instagram en las que aparecía junto al actor chileno.

Suárez, además escribió un mensaje sobre el amor en redes sociales, donde expresó que “siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”.