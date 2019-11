Tonka Tomicic enfrentó a Carlos Montes por manifestación en Portal La Dehesa

En el matinal de Canal 13, Bienvenidos, conversaron sobre el conflicto que se produjo en Portal La Dehesa tras una manifestación donde los vecinos se enfrentaron a las personas que estaban protestando.

Los invitados fueron los senadores Andrés Allamand (RN) y Carlos Montes (PS), este último tuvo un debate con Tonka Tomicic luego de que afirmara que “eso de ahí es democrático. Mi impresión es que los ciudadanos quieren conversar con otros ciudadanos”.

A lo que la conductora Tonka Tomicic aseveró que "pero no están conversando", mientras que Montes aseguró que "esto ocurre en todos los barrios".

En ese momento, la animadora manifestó que "unos están ‘roteando’ a otros, y otros están descalificando de otra manera. Y eso, es lo que yo creo que deberíamos tratar de..."

Montes insistió diciendo que "yo no calificaría eso de violencia", lo que Tomicic afirmara que "¿Cómo no va a ser violento que alguien rotee a otro; ‘tú roto, tal por cual’".

"No confundamos las cosas, otra cosa es estar asaltando regimientos. No confundamos un debate ciudadano, con bronca. No mezclemos las cosas. Esta es una discusión que se extrema, pero se genera un debate que expresa el estado de conflicto que tiene nuestra sociedad", finalizó Montes.