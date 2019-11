Alberto Plaza cuestionó defensa de Denisse Malebrán a Mon Laferte

La cantante chilena, Mon Laferte, causó polémica tras sus dichos donde aseguró que la policia y los militares estan relacionados con los ataques incendiarios al Metro y muchos cuestionan su participación en el Festival de Viña.

Además, de las críticas también ha recibido palabras de apoyo tras campaña para evitar su show en la Quinta Vergara.

Denisse Malebran quien expresó que "así que ya partieron con su vieja práctica de censura/lista negra a artistas que piensan diferente? La campaña de si Mon debe o no venir a Viña es tan fascista como la prensa que levanta polémicas inventadas. Y yo me pregunto: de quién son los festivales? Del Alcalde o el pueblo?”.

A lo que Alberto Plaza respondió que “me imagino que con la misma convicción me has defendido a mí en todo este tiempo, querida Denisse”.

Por su parte la vocalista de Saiko aseguró que “así mismo, Alberto. Cada vez que me han preguntado en TV (Sigamos de Largo, canal 13) o en mis RRSS, he defendido tu derecho a expresarte y a no censurar tu trabajo. Aún cuando creo que es de una irresponsabilidad titánica, no pediría jamás que te bajen de un espectáculo”.

“Me alegra mucho y te lo agradezco. Yo comparto tu punto de vista. Con la sola excepción de aquellos que llaman a quemar supermercados, convocando con ello a la violencia activa. Eso, me perdonarás, pero no puede ser tolerado por nadie”, respondió Plaza.

Finalmente, el cantante arremetió sin filtro contra Mon Laferte "la gente cegada por el odio, como Mon Laferte, no es capaz de ver que cuando queman un supermercado, hay decenas de trabajadores, gente de bien, que quedan sin trabajo. Pero no, ellos dale con ‘ez que loz emprezarioz abuzan del pueblo'”.