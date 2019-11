Músicos denuncian uso indebido de versión de "El derecho de vivir en paz"

Fue el vocalista de Illapu, Roberto Márquez, el que dio la alerta. El sábado le llegaron mensajes desde Bolivia contándole que el Gobierno interino de ese país -que asumió tras la salida del expresidente Evo Morales- había utilizado en una campaña la versión de "El derecho de vivir en paz" que algunos músicos chilenos grabaron recientemente a raíz del estallido social.

La vocalista de Saiko, Denisse Malebrán, quien fue parte de la reversión del tema de 1971 de Víctor Jara, compartió en su cuenta de Twitter una declaración de la agrupación Músicxs de Chile, en la que manifiestan su "profundo rechazo al uso indebido" de la canción "por parte del gobierno boliviano de facto".

"Solicitamos una disculpa pública de quienes sean responsables de esta violación a los Derechos Autorales y de Propiedad Intelectual, protegidos en ambos territorios por leyes que prohiben su uso indebido", dice la declaración.

Asimismo, exigieron el retiro del tema de los medios de comunicación y redes sociales y una "aclaración oficial por parte del gobierno", a cargo interinamente de Jeanine Añez. "Nos reservamos el derecho a apelar a recursos legales, a la espera de su respuesta", finaliza el texto.

El productor de la reversión de la canción, Christopher Manhey, contó a hoyxhoy que aunque la letra fue adaptada según la contigencia -e interpretada por más de 30 músicos como Francisca Valenzuela, Cami y Gepe- los derechos de ésta son de la Fundación Víctor Jara, que, hasta ayer, analizaba junto a la SCD los pasos a seguir.

Manhey se mostró sorprendido con el uso que le dieron a la canción. Sobre todo porque "hay una parte donde C-Funk dice 'paz, paz, Chile quiere paz' y ellos ocuparon esa parte del audio para un video de ellos para algo en Bolivia, entonces es como surrealista, sumado eso a que no le pidieron permiso a nadie", comenta.

Uno de los intérpretes del tema fue Gepe, para quien su uso en el marco de una campaña política es "terrible, o sea, es una burla". "Justamente la canción, más allá de la versión de Víctor (Jara) que es grandísima, está en función del pueblo y el pueblo sin colores, sin banderas", dice. "Y no diría que es una canción exclusivamente chilena, eso no, pero sí que se ocupe para fines políticos de un gobierno de facto como el de Bolivia me parece un error", agrega.

Algo que molesta especialmente al músico es que "ni siquiera preguntaron". "Nos parece necesario que el Gobierno, o quienes estén detrás de esto, se hagan responsables del asunto y ya no se siga usando, por supuesto", comenta. "Esa canción es de la gente, es del pueblo, no tiene que pasar de ahí, no tiene que tomar otros fines", finaliza.