Duro cruce en vivo entre Guarello y Tonka: "No eres mi profesora de la primaria"

Un tenso debate se vivió hoy en el matinal de Canal 13, Bienvenidos, que tenía entre sus invitados, al periodista Juan Cristóbal Guarello y su par Rosario Moreno, quien comparó “el que baila, pasa” con la “humillación” de los nazis a los judíos.

La comunicadora expresó que “si a ti te paran en la carretera y te dicen ‘eres cuico si no bailai’, si no bailas te pegan. En el caso de La Dehesa, en todos los estratos sociales hay gente idiota y que dice cosas que no debe decir (…) los videos que se suben de ese mall son editados”.

El periodista deportivo mostró una incomodad tras lo expuesto por Moreno, y respondió que “Primero, quisiera hacer una aclaración respecto a la historia de los judíos. Cuando empezó a escalar el partido nazi no los hacían bajar del auto, muy poca gente tenía auto”.

"¿Estás diciendo que mentí?”, respondió furiosa la periodista.

Sin embargo, algo que molestó significativamente a Guarello fueron las múltiples interrupciones que tuvo por parte de la animadora del espacio Tonka Tomicic, quien interrumpió diciendo “no nos quedemos en ese punto, avancemos en la conversación.

Rosario Moreno sacó de sus casillas a Guarello cuando le dijo “habla de deportes” y el periodista manifestó ofuscado “¡A mí primero nadie me va a decir de lo que tengo que hablar!”.

Por su parte, Tonka intentó calmar los ánimos nuevamente mientras hablaba el periodista lo que lo sacó de sus casillas y expresó "entonces no me tire una flecha, cada vez que digo una palabra te cruzai’”.

"Quería hacer una precisión histórica, pero no es posible

porque me mandaron a hablar de deportes" agregó Guarello.

"Aaaah, ok. Tonka, no eres mi profesora de la primaria. ¿Puedo terminar?" aseveró molesto.

Luego,la animadora le contestó "habla por favor, si para eso vienen todos".