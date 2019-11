Pettersen tendría un nuevo amor

Paola Correa, mamá de Fernanda Maciel conversó con Hola Chile, donde detalló que Luis Pettersen tendría una nueva relación: “Me enteré por las fotos que me llegan a mí, pero está bien, es su vida. Tiene que continuar su vida, él es un hombre joven todavía, tiene una vida por delante. Está bien”.

Según explicó, “me llegaron unas fotos, y yo ni siquiera las comenté. No dije nada, en realidad. Cada uno se toma su tiempo, su espacio, él decidió que era ahora y está bien. Yo respeto eso. Yo jamás lo he criticado por nada. Siempre lo he apoyado en todas las decisiones que él ha tomado”.