Dra. Cordero criticó duramente a Pamela Jiles: “Me revuelve las tripas esa mujer”

15:20 "Yo me siento muy avergonzada de haberla ayudado", añadió refiriéndose a la campaña política de la diputada.

La doctora María Luisa Cordero durante su programa radial, Sentido Común, que comparte con Eduardo Fuentes, aprovechó para críticar duramente a la diputada Pamela Jiles por su rol político tras el estallido social.

Eduardo Fuentes manifestó que “hay dirigentes políticos que sólo les interesa destituir a Piñera como si fuera la solución de algo, no sé qué. Yo encuentro lamentable eso. A mí me duele ver que Pamela Jiles esté más preocupada en seguir adelante con destituir a Piñera que con llamar a solucionar la situación. La salida de Piñera no va a solucionar nada”.

A lo que la psiquiatra añadió que “ella es una persona sin reglas, Eduardo, no me hagas hablar…”.

Pero lejos de parar, la doctora cordero se fue con todo contra Pamela Jiles y expresó que “Ella es una persona que no tiene límites morales, una oportunista. Yo me siento muy avergonzada de haberla ayudado… ‘que voten por esta mujer tan buena’. Me revuelve las tripas esa mujer, y como católica la tengo que perdonar, pero la encuentro nefasta. Siniestra y nefasta”.

“Mejor hagamos una pausa y volvemos con algo más agradable”, finalizó Fuentes, luego de dar cuenta del malestar de su compañera.