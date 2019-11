Denise Rosenthal y su confirmación en Viña 2020: “Sin duda estamos en un contexto social importante pero hay que considerar que esto es trabajo”

El 28 de febrero, Denise Rosenthal (29) subirá por segunda vez en su vida al escenario de la Quinta Vergara. Pero será la primera que lo haga como solista, camino que inició en 2013 con “Fiesta”, su disco debut. Sin embargo, dice que tiene el corazón dividido.

“Tengo igual un poco de sentimientos encontrados; creo que, por una parte, es algo para lo cual hemos trabajado muchísimo”, dice a hoyxhoy sobre su confirmación para Viña 2020.

El día que su nombre fue confirmado por la organización del Festival de Viña, escribió en su cuenta de Instagram un texto en el que explicó que tenía “sentimientos confusos y divididos” pero que estaba “emocionada” por ser parte de uno de los eventos más importantes para los artistas chilenos.

Pese a todo, recibió críticas de quienes creen que el certamen viñamarino no debería realizarse en el contexto actual del país.

“En realidad no depende de mí si se hace o no. El acuerdo se hizo a inicios de octubre”, cuenta sobre el contrato ya firmado. “Creo que, sin lugar a dudas, estamos en un contexto social importante pero hay que considerar que esto es trabajo, hay mucha gente que vive de esto, tengo un equipo atrás de más de 25 personas, en su mayoría mujeres. Si el festival se hace o no, no depende de mí”, argumenta. “Y creo que desde hace un tiempo venimos construyendo y habitando los espacios populares, generando contenidos y visibilizando temáticas fundamentales”, agrega.

La primera vez que Denise Rosenthal estuvo en el Festival fue en 2008, junto a sus compañeros de elenco de “Amango”, la serie de Canal 13 que la hizo conocida cuando era una adolescente. “La verdad es que la primera experiencia fue un poco traumática para mí, creo que era bastante chica”, recuerda, “pero ahora me siento muy apoyada por un grupo de trabajo hermoso”.

Para la autora de “Cambio de Piel”, su participación en Viña 2020 también es especial desde el feminismo, causa que abraza y que ha llevado a su trabajo con una banda casi completamente integrada por mujeres.

“Este año hay que poner ojo en que es un festival que trae consigo a muchas mujeres y más encima nacionales”, dice sobre el certamen que confirmó a Mon Laferte y Francisca Valenzuela para su primera noche. “Creo que ese espacio está súper abarcado y es súper importante; eso es lo que debiese suceder, no es algo que debiésemos observar y felicitar, sino que efectivamente estamos todas hace tiempo intentando generar más paridad en los escenarios”, opina.

Antes de subir a la Quinta Vergara, Rosenthal dará un importante paso el próximo 12 de diciembre, cuando realice su primer concierto en el Movistar Arena, con un aforo de 12 mil personas.

En ese escenario repasará sus dos discos como solista, y mostrará algunos adelantos del que será su tercer álbum, que aún no tiene fecha de lanzamiento. Justamente ayer debutó el tercer sencillo de ese próximo trabajo, “Ni un fruto”, que, explica, “habla acerca de cómo ha sido la violencia que yo he recibido a lo largo de mi carrera”.