[VIDEO] Carlos Zárate tras abrupta salida del estudio de Bienvenidos: “No me pidieron que me calle”

Luego de abandonar abruptamente el estudio de Bienvenidos, el periodista y panelista de dicho matinal, Carlos Zárate, regresó al espacio para aclarar los motivos de su salida.

Ello, pues en medio de la conversación sobre la crisis social que afecta al país y los hechos de delincuencia y saqueos ocurridos en los últimos días, el periodista dijo que “tengo una frase que marca mucho que es poner la pelota al piso”.

En el momento, Zárate se aprestaba para profundizar en su opinión: “una cosa, si es que finalmente recurrimos a medidas de emergencia que puede haber y que tienen que ser…”, dijo y luego se frenó en seco. “Dejémoslo así, voy a llegar hasta ahí no más”, expresó el periodista, levantándose de su asiento y abandonando el espacio, ante la sorpresa de los animadores Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

Con posterioridad, Zárate regresó al espacio, aclarando que se trató de un malestar físico y que salió del estudio porque no quería que le pasara algo en pantalla. Además descartó cualquier instrucción al respecto.

“No me pidieron que me calle. Yo me sentí mal”, dijo Zárate, quien además pidió perdón al resto de los integrantes del espacio.