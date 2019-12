Ingrid Cruz denunció que sufrió abuso sexual, que ha recibido amenazas de muerte y le llegan fotografías obscenas

10:05 La actriz de Mega contó a través de Instagram que "hay veces en que a una le llega el minuto, y me cansé. Me cansé de despertar y encontrarme con fotos agresivas, amenazas, fotos de penes y no hacer nada".

A raíz de la intervención que realizó el colectivo conocido como "Un violador en tu camino" múltiples denuncias han sido visibilizadas, Ingrid Cruz se sumó a esto y contó su experiencia a través de un video de Instagram.

La actriz de Mega contó que “hay veces en que a una le llega el minuto, y me cansé. Me cansé de despertar y encontrarme con fotos agresivas, amenazas, fotos de penes y no hacer nada".

“Sufrí de abusos sexuales durante mi infancia. Cerca de los 42 años me amenazaron de muerte y hoy, a mis 44, a diario recibo fotos de penes en mis redes sociales. ¡Basta! Basta", detalló.

Cruz manifestó que “por que la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. El violador eres tú. El que manda fotos a diario, el que acosa a las niñas, el que se queda callado".

“Son las policías. Hice denuncias y nada pasó. Son los jueces. Fui con abogados a hacer todo lo que se debía hacer como ciudadano. Y nada pasó. Es el gobierno", añadió.

Además, se refirió a las amenazas que ha tenido constatemente y sostuvo que “esa persona que me amenazó con violar, con matar, con hacerle daño a mi hija, con entrar a mi casa y destruirla, está suelto. Y nada pasó. Y hoy en día me siguen amenazando".

“Sufro de crisis de pánico por todos las cosas que me ocurrieron de pequeña. Pero hoy me paro de frente porque no voy a aceptar que me sigan mandando fotos y amenazas. Porque si no es a mí, puede ser a las niñas pequeñas que no saben como defenderse. Y quedarse callado también es ser cómplice. Y no más. No más. Y gracias Tesis por hacerme pensar en todo esto”, finalizó la actriz.