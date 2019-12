Camila Recabarren tras quiebre amoroso: “Mi corazón un poco triste, pero ya estará bien"

Según informó La Cuarta, Camila Recabarren y Dana Hermosilla terminaron su relación y la influencer confirmó el quiebre amoroso.

La influencer publicó a través de su cuenta oficial la pena que siente y expresó que “mi corazón un poco triste pero ya estará bien! Todos me dicen que se me nota en los ojos y demás po. Porque una vez más acabo de perder a un amor. Pero de esta, una vez más saldré adelante”.

Sin embargo, la ex coanimadora de "Tu vida, tu historia" que “ya estoy mejor, estuve muy, muy mal, pero el deporte me ayuda. Fui a la playa y ya no me aguantaba el llanto, la gente me veía toda regia y yo por dentro mal”.

“Tengo que estar bien, si estoy viva, hay gente maravillosa a mi lado, tengo mil planes, así que la raja, todo esto me hace muy feliz”, añadió.

Al ser consultada por La Cuarta, Recabarren confirmó el quiebre y aseguró que “aquí estamos, un poco triste, pero son cosas de la vida. La verdad, mi Instagram da para todo y eso se lo cuento todo a mis seguidores, me considero una influencer súper opinante, es parte de mí, si estoy triste lo dijo, pero hay que seguir adelante”.

"Las penas de corazón hay que vivirlas, son parte de la vida, pero está el apoyo de la familia, los amigos y hay que echarle ganas no más, tengo muchos planes, ahora estoy en Santiago, así que hay que darle para adelante" finalizó.