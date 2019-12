Guarello bromeó con Tonka Tomicic tras reencuentro en el matinal: "No te traje la manzana verde”

Tras el tenso momento que se vivió en pantalla entre el periodista Juan Cristóbal Guarello y Tonka Tomicic, cuando él le respondió a la animadora “Tonka, no eres mi profesora de la primaria. Me preguntaste a mí y no he podido terminar”, el comunicador fue invitado nuevamente en al panel del matinal donde hablaron el tema.

El periodista deportivo expresó en Bienvenidos que “primero, quiero hacer una aclaración, respecto a mi participación en el matinal que me parece muy útil. Es muy bueno, y desde hace 40 días, que el matinal se haya abierto a otros temas. A temas muy amplios, profundos y que se puedan debatir. Y que este espacio hay que aprovecharlo, porque antes no estaba. Hay que saber aprovecharlo y no restarse de ellos”.

“A propósito del chiste de la semana pasada, porque para mí fue un chiste. Para mí no significó nada”, agregó.

A lo que Tonka le dijo que “para mí también. Te mandé un mensaje en Twitter, ¿lo viste?”.

Tras esa intervención el comunicador bromeó con el chiste y aseveró que “Sí, poh. No te traje la manzana verde”.

Finalmente, Guarello se refirió a las críticas que ha recibido por su participación en el espacio mañanero y señaló que “los matinales son esto ahora. Se está hablando de pensiones, de ingresos mínimos, de violencia en la calle, de precarizaciones, de inequidad, de un montón de problemas reales del país y estamos sacando conclusiones bastante enriquecedoras a partir de eso”.