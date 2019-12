Morat y el Festival de Olmué: "Que sea televisado supone una responsabilidad mucho más grande"

La relación de Morat con Chile se ha ido estrechando. Tras varias presentaciones en el país desde 2017, la popular agrupación colombiana volverá al país en enero para cerrar la primera noche del Festival del Huaso de Olmué, y luego regresarán en junio, para hacer su primer show en solitario en el Movistar Arena.

"Amamos Chile y siempre que vamos es muy especial, la gente tiene un cariño y una forma muy particular de demostrarlo", dice a hoyxhoy Juan Pablo Villamil (25), que integra la banda junto a Juan Pablo Isaza y los hermanos Simón y Martín Vargas. "Es muy bonito ver cómo, poco a poco, han ido creciendo las audiencias", agrega.

Tras su debut de 2016, "Sobre el amor y sus efectos secundarios", Morat lanzó en 2018 "Balas perdidas", nominado al Latin Grammy 2019 como Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, instancia que, aunque no ganaron, los tuvo tocando en la gala del premio Persona del Año, que fue para el también colombiano Juanes. Un show que los volvió a reunir con la chilena Cami, con quien han compartido escenario varias veces.

Sí, posibilidades las hay todas. Con Cami tenemos una relación que hace un buen rato trascendió lo musical, la queremos muchísimo. Si no ha pasado, es un tema más de tiempos y logísticas internas, pero las ganas están. Yo creo que eso eventualmente pasará; nos encanta la idea de grabar con Cami porque sabemos lo crack que es y también porque es amiga nuestra.

Nos han contado de eso, que Chile tiene ahí sus buenos festivales bien icónicos y que Olmué es parte de estos. Para nosotros siempre es muy bonito el ambiente de festival, eso ya te pone en un mood a la hora de tocar. Que sea televisado pues supone una responsabilidad mucho más grande en términos técnicos y musicales y es un reto muy bonito. Y que sea folclórico, más bonito aún, creo que esas cosas le dan mucho encanto al festival y nos dará muchísimo que aprender.

Conozco algo de la situación en Chile, pero no me atrevería a opinar más de lo que me toca y pecar de bocón, pero sí te puedo decir que estoy a favor de las manifestaciones en general. El pueblo tiene todo el derecho a protestar de manera pacífica y que se le respete. Eso aplica tanto en Colombia como en Chile. En Colombia, dada la cercanía evidente, hemos participado más de cerca. Lo hemos dicho abiertamente, hemos sido promarcha. ¿Si eso ha afectado nuestro oficio?, no; hemos seguido haciendo prácticamente todo. Y tampoco sería una razón para no ir a Chile, muy por el contrario, creo que sería bonito ir a ver y conocer un poquito la situación allá, entender un poquito más, empatizar un poquito más.

Totalmente, Chile además tiene una historia muy bonita muy ligada a la canción protesta, que lo hace todo un poquito más romántico aún. Pero en Colombia también, sin duda. Y creo que es muy bonito, porque la música es una forma de expresarse distinta y muy evidente también, y me parece que es apenas normal que esté ligada a las protestas sociales. Hace poco, acá en Colombia hubo una manifestación que me pareció espectacular, salieron un montón de músicos clásicos a la calle a tocar la Sinfonía n.º 9 de Beethoven y fue una cosa espectacular. Entonces, claro, en la medida que la música sirva como un instrumento pacífico de manifestación, pues es una cosa espectacular.