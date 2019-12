Antonella Orsini: “No puede ser que una, para encontrar pega, tenga que ser coqueta y sonreír…”

La actriz que trabajo en teleseries como “A todo dar” o “Soltera otra vez”, Antonella Orsini, se convirtió en instructora de Yoga y lanzó su primer libro llamado “Yoga para luces y sombras”.

Cabe recordar que la intérprete fue una de las mujeres que denunció a Herval Abreu por acoso y abuso sexual.

En una conversación con Dínamo Radio, la actriz conversó sobre los abusos de poder en el mundo del yoga y de la televisión.

La periodista le consultó sobre el prejuicio que existe frente al Yoga, en especial sobre el polémico creador del Bikram Yoga y manifestó que “Ha pasado con los gurú de la religión católica. Hay muchos gurús que por una parte dan la paz pero son humanos, y por otra parte tienen su caída. La caída de los gurús hombres la mayoría es el abuso con niña.

Sin embargo, también se refirió a su libro y cómo abarca el yoga desde lo feminista y la actriz manifestó que “lo que hablábamos de los gurús. También el yoga ha sido muy de maestros, muy masculino. Hay ciertas mujeres que lo han compartido más, como Indra Devi, la primera mujer occidental que trajo el yoga. Hermosa”.

“Pero por lo general son puros hombres, es súper masculino, de una mirada masculina, por lo cual se ha dado esto de ciertos gurús, no solamente Bikram. Hay varios gurús que han sido acusados de abuso con mujeres”, contó Orsini.

Además, la intérprete detalló que “Hay muchos, como las historias ocultas del pasado, como que ya pasó la vieja, pero hay muchos. Entonces este libro tiene muchas frases y viene desde una mirada de una mujer que no solamente tiene el yoga, sino que es actriz y que también me tocó sufrir un abuso en televisión. Lo hablo aquí un poco en el libro y lo cuento, paso por eso, que también sufrí este abuso con este director al cual lo acusamos con otras mujeres”.

“Pero lo que yo buscaba, finalmente, es que este tipo de hombres no puede estar en el poder. No puede ser que una, para encontrar pega, tenga que ser coqueta y sonreír. Eso me frustró en mi camino como actriz. Me alejé finalmente porque no podía ser que mi trabajo no valía. Valía más coquetear. Hay una dualidad muy heavy”, aseguró la actriz de 36 años.

Además, hicieron alusión a la intervención feminista creada por el colectivo “LasTesis” a raíz de lo ocurre en la televisión con los directores y actrices y Orsini manifestó que ‘”La culpa no era mía’. Pero esta cosa que se da con el director y la actriz no se ha tratado mucho, porque la actriz o el actor está mucho más vulnerable. Pones tus sentimientos y tu cuerpo a disposición de un personaje”.

“Ahí hay una cosa de poder que lo pincelo, porque es mi camino como mujer femenina en este mundo del yoga, que es masculino, y en esta sociedad, lo que está pasando socialmente y éticamente patriarcal”, finalizó.