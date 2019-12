Dana Hermosilla dejó la puerta abierta a "volver a conquistarnos y empezar de cero" con Camila Recabarren

Sorprendidos quedaron los fans de Camila Recabaren y Dana Hermosilla, luego de que la ex coanimadora de CHV mostrara su tristeza debido al término de su relación amorosa.

Esta vez la Social Media Strategist, Dana Hermosilla, conversó con el diario La Cuarta y afirmó que “creo que lo que está ocurriendo en Chile a muchos llevó a un replanteamiento a niveles personales de familia, pareja y trabajo. Estamos pasando por una etapa diferente a la que están acostumbradas a vernos redes, donde todo era risa y unión”.

"No es una etapa que necesariamente tiene que llevar a un término como se ha especulado, es una más seria es decisiones importantes donde hay que tener muchas cosas en consideración, donde se debe producir un distanciamiento físico, dado nuestros planes y eso hace que se sienta triste y agobiante” aseguró Hermosilla.

Al ser consultada si este quiebre es un término definitivo de la relación la Social Media Strategist detalló que “Camila vive la vida muy intensamente y eso es algo que amo de ella, porque cuando yo me quedo estancada ella me lleva a la acción. Sin embargo, esta intensidad a veces también tiene sus contras, ya que lleva a precipitarnos y a conclusiones que no son las definiticas”.

“Hay muchos caminos que no pueden llevar a esa felicidad a largo plazo, puede ser terminar, puede ser volver a conquistarnos y empezar de cero, puede ser seguir viviendo tan intensamente como lo hemos hecho hasta ahora”.