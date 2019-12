[FOTO] Pangal Andrade luego de reencontrarse con Kel Calderón: “Somos amigos y nos llevamos bien nada más"

Luego de tres años de pololeo entre Pangal Andrade y Kel Calderón sólo coincidían en ciertas campañas fotográficas, pero esta vez compartieron un viaje de cuatro días donde recorrieron Puerto Varas donde el competidor de kayac aseguró que sólo son amigos.

La encargada de este reencuentro fue la agencia Agata Media, quien su directora, Isidora del Río contó a LUN que es amiga de ambos y querían ir al sur.

En una conversación con el medio antes dicho, Pangal contó que “cuando me invitaron pregunté quienes iban. El ultimo día me dijeron que también iba Kel. No pensé nunca en bajarme, sería muy cabro chico”.

Además, detalló su reencuentro con la influencer, pues aseguró que “anduvo bastante bien. Esta fue la primera vez que coincidíamos en un viaje con la Kel después de terminar y de realizar la campaña que hicimos, pero, claro, un viaje de cuatro días, no lo esperábamos”.

“Pura buena onda, es mi ex y yo sólo he tenido dos pololas. El viaje muy piola y relajado. Nos matamos de la risa, nos acordamos de cosas. Hay cierta complicidad, sabes lo que le gusta, lo que no. Uno es atento con el otro fuimos dos personas que se quisieron mucho y se quieren commo amigos. Creo que así tiene que ser cuando le tienes cariño a alguien: es mi ex y le tengo cariño” afirmó el competidor de kayac.

Finalmente, fue consultado si existe la posibilidad de volver a tener algo luego de este viajar juntos y expresó que “somos amigos y nos llevamos bien nada mas”.