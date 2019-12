Ex notero de "Mucho gusto" se fue en picada contra Luis Jara: “Aburrido de este florerito”

Luego de que el conductor de Mucho Gusto, Luis Jara, afirmará entre lagrimas que "he vivido mucho tiempo con rabia y no sabía" y sobre la misma contó que le dijo a un amigo que "yo nací para cantar y llevo tres meses sin cantar y parece que mi garganta va a explotar”, todo esto refiriéndose a su momento personal tras el estallido social.

Esto no le cayó nada de bien al ex notero del matinal, Álvaro Sanhueza, y a través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista expresó que “no me aguanté y qué. La falta de empatía de Lucho Jara que no me sorprende. Llora por no poder cantar. Paremos los cinismos y las caretas. Ese no es el verdadero Chile. Aburrido de este florerito. Lo digo y qué. Su círculo de hierro lo protege. He dicho”.

“A esta altura de mi vida y en los momentos que vivimos hay que desnudar a estas “figuritas” de sueldos millonarios y que se creen los paladines de la TV. Me aburrí. Chato. Nunca viví apitutado, estudié en escuela fiscal, jugué a la pelota en la calle, por apellidos, ni hablar. Todas las cosas/pegas que logré, mucho-poco, fue sacándome la cresta”, agregó.

Hoy miércoles el ex notero de Mucho Gusto reafirmó sus dichos a través de la misma red social y manifestó que “Mantengo lo que escribí en todas sus letras. Puedo tener muchas fallas, pero soy un agradecido. Gracias a la familia Madero por darme una opción laboral hace siete meses. A seguir luchando…los de la burbuja que sigan entregando “burbujas”.

{TWITTER==1202014452620636160}

{TWITTER==1202211315915337729}