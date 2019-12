Hermógenes Pérez de Arce repasó a Tonka Tomicic: "Supongo que es de izquierda y se ofende profundamente cuando expreso los puntos de vista de la derecha"

El abogado Hermógenes Pérez de Arce fue invitado al programa “Síganme los buenos” y se refirió a la polémica en Bienvenidos cuando se retiró del espacio matutina tras la petición de la conductora Tomicic.

El también ex diputado rememoró el momento y aseveró que “a ella no la conozco. La saludé una vez, cuando fui a este programa, y después ella me dijo que me tenía que ir, a lo cual yo estaba dispuesto porque no me dejaban exponer mis razones. Me parecía bien irme, y después vi que hubo una gran reacción porque dijeron ‘lo han censurado, no lo han dejado expresar su punto de vista’, y fue porque yo dije que durante el gobierno militar había habido violaciones a los DD.HH. pero no habían sido sistemáticas”.

“Yo sentía que no me dejaban expresar mi punto de vista y probar lo que yo decía (…) hubo algunas personas que hicieron escándalo, y ahí esta niña Tonka Tomicic -que no tenía el agrado de conocer- dijo que estas cosas no podían soportarse, y que yo era mejor que me ausentara del programa. Cosa que hice”, añadió.

En relación a la animadora de Bienvenidos, el abogado afirmó que “yo no tengo nada que ver con ella, yo ni la conocía, ni sé mucho de ella. No sé nada de ella. Sé que es animadora, sé que es modelo publicitaria, pero más no sé. Supongo que es una persona de izquierda y se ofende profundamente cuando yo expreso los puntos de vista de la derecha, que en Chile está bastante maltrecha, pero yo procuro mantener los puntos de vista sustanciales de la derecha en todo lo que escribo u opino”.

Cabe destacar que también habló sobre una posible denuncia contra Canal 3 donde a aseguró que “yo no participo de ellas. A mí me llamó el presidente o director del canal, Maximiliano Luksic. Me dio amplias explicaciones, que las había hecho públicas. Me pidió disculpas (…). El hijo enmendó a su padre, lo cual está muy bien porque su padre está muy perdido en esta materia desde que se metió en el Twitter”.