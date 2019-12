Daniel Valenzuela respondió a Fran García-Huidobro: “Que daño que hace el Tramadol eh"

Durante la noche del martes, se emitió un nuevo capítulo de “Sigamos de largo” estuvieron como invitadas las argentinas Andrea Dellacasa, Mariana Marino y Yamila Reyna, quienes sacaron el tejido de varias historias amorosas que vivieron en su pasado farandulero.

Realizaron un juego “amiga, date cuenta” donde mostraban fotos de las parejas que tuvieron las argentinas y las amigas iban comentando.

En una de esas fotografías apareció Daniel Valenzuela, quien es la ex parea de Yamila Reyna y Andrea Decallacasa expresó que “Yo tengo que decir que este chico, cuando lo conocí antes me caía súper bien. Después me cayó como el re… Amiga, estaba cantado, si ya lo habían dejado, entonces alguna fallita tenía. Y por el ‘Palomo’, más tonto que una Paloma, así que amiga gracias a Dios que saliste de ahí”.

Luego tomó la palabra la conductora del programa, Fran García-Huidobro y repasó también a “Palomo” y manifestó que “Daniel Valenzuela, que el año pasado haciéndote muy machito me encaraste en un programa de TVN, por haberte perseguido cuando te dejó tu señora por tu hermano. Como yo ese día andaba no en mi mejor momento, se me olvidó decirte que bastante raro que me hayas echado la ‘foca’, cuando ese mismo día le estabas mandando mensajes a Carlos Valencia para que te diera pega en Primer Plano. Uno no cag… donde come”.

Tras estos ataques, DanielValenzuela de defendió y a través de Twitter se refirió a los dichos de la animadora del late y replicó que “Que daño que hace el Tramadol eh. Hasta te pones a mentir descaradamente”.

“Bien feo el espacio, y lleno de mentiras. No es la TV a la cuál debiéramos encaminarnos hoy. La agresión y las ofensas gratuitas son de otro tiempo. No lo entiendo”, añadió.

Finalmente, concluyó diciendo que "todo feo. Además de eso. La mentira descarada. Y pública".