Claudia Schmitd y el fin de Intrusos:"Soy una de los que han quedado cesantes”

La modelo Claudia Schmitd tuvo una conversación con el diario LUN donde se refirió al término del único programa de farándula de la televisión chilena, “Intrusos”, y aseveró que “nos informaron que tras 13 años del programa salía de pantalla el 30 de diciembre. Fue emotivo, pero sin lágrimas”.

En un comunicado, La Red sostuvo que en ese horario se dará un espacio para la información porque estamos “en tiempos en que las audiencias y el país lo necesitan”.

Al referirse de cómo se tomó la noticia, la uruguaya expresó que “Estoy en shock, no nos esperábamos esta situación. Es doloroso, claro, pero la televisión ha tomado un vuelco radical desde el inicio de la crisis. Tratamos de adaptarnos y tuvimos buena respuesta del público. No creo que el fin tuviera relación con el resultado que teníamos en pantalla”.

“La crisis llegó al canal a tomar una decisión y ahora yo soy una más de los chilenos que ha quedado cesante. Agradezco al canal por darnos a conocer su determinación con varios días de anticipación, así como por informarnos directamente, sin ue nos enteráramos por la prensa”, aseguró.

Al ser consultada por su futuro manifestó que “la situación es durísima y existe una angustia permanente por la pérdida de trabajos. En mi caso, debo reinventarme y ver cuál será mi situación. No le hago asco al trabajo, escucho cualquier oferta. Como recién me enteré, no tengo nada pensado todavía”.