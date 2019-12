Coreógrafa acusó a Dj Méndez de acoso sexual

Gabriela Pavez, bailarina y coreógrafa del Festival de Viña 2019, publicó en su cuenta de Instagram un relato donde asegura haber sido víctima de un presunto acoso sexual por parte del músico chileno Dj Méndez.

"Cuando tenía 18 años tuve mi primer trabajo de back up de un cantante nacional. Esto fue una gira por algunos lugares de Chile en el verano. Éramos 4 bailarinas en la gira, yo la más nueva, la menor. Los demás eran todos hombres a excepción de una corista. Los primeros shows fueron normales, pero cuando empezó la gira todo se descontroló. Los "macabro" se sentaban al lado de nosotras, se ponían "cariñositos" y por lo menos yo siempre intentaba alejarme cordialmente", comenzó.

Luego, explicó que lo que habría ocurrido fue hace siete años durante un viaje en bus cuatro días antes del matrimonio del artista.

"Empezaron a tomar, a bromear con las otras bailarinas. Me tenía que hacer la dormida para que no me molestaran a mí, hasta que llegaron a mi lugar. Entre todos empezaron a agarrarme para que su jefecito se me acercara a mí para darme un beso, yo que tenía la misma edad de la Steffi, su hija. Yo comencé a patalear y tratar de soltarme, pero él me lo dio igual".

"Cuando me solté me fui corriendo a la parte delantera del bus (donde estaba el equipo técnico). Luego de eso me puse a llorar de impotencia. Era mi primer trabajo y no podía creer que pensaran que como bailarina tenía que prestarme para sus calenturas", contó.

Según contó, en ese momento no lo denunció, pues no tenía pruebas. "Nunca tuve pruebas para decir nada y me daba miedo porque sabía que tenían mucha influencia en ese tiempo", replicó.

El relato recibió el respaldo de diversas figuras del espectáculo.