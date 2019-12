Pamela Díaz y fin de "Viva la Pipol": "Siento que estábamos a la altura de la contingencia”.

08:59 La "Fiera" se refirió al término del programa matutino y contó que aún no le queda un año de contrato.

Luego de que confirmara de que dos programas de Chilevisión saldrán del aire, entre ellos Tu vida tu historia y “viva la pipol”, pues la animadora Pamela Díaz se refirió a esto y afirmó que “lo estábamos haciendo bien”.

En una conversación con el diario LUN afirmó que “conformamos un equipo bacán. Todos muy conectados entre nosotros, con diversas opiniones. A mí me da lata por el equipo porque mucha gente traje yo y ahora se quedará sin trabajo; es una pena todo”.

La “Fiera” también aseveró que no veía venir esta situación. “No, para nada. No lo veía venir, porque aportábamos otro punto de vista a las cosas y nos reíamos también de nosotros mismos; algo que también falta en estos tiempos. Me da pena que se acabe el programa, siento que estábamos a la altura de a contingencia”.

Además, Díaz contó que el “programa cumplía con todos los objetivos necesarios de la contingencia”, pues existían conversaciones sobre el CAE, las pensiones, en un diálogo continuo con la gente y los problemas sociales que afectan al país”.

Al ser consultada en qué ocurrió para que dieran fin con el espacio matutino, Pamela aseguró que “pucha, no sé, creo que esto no tiene que ver con el estallido social, sino que más bien es una decisión de los ejecutivos en miras del futuro del canal y la programación que quieren hacer para el próximo año".

“El viernes mismo me voy a ir a hacer un postgrado a Harvard en animación y un curso para entender a mis ejecutivos, jajajá. Noo, tengo contrato por un año más así que ahora vienen vacaciones y luego haré otro proyecto en el canal”, concluyó.